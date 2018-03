Platz 7: One Piece: Pirate Warriors

Was macht ein gutes Musou-Spiel aus? Richtig: abwechslungsreiche Kämpfer mit abgefahrenen Fähigkeiten. Kaum ein anderes Universum könnte da besser passen als die Welt von One Piece, in der es kaum einen Charakter gibt, der nicht völlig durchgeknallt ist und/oder von einer Teufelsfrucht genascht hat. One Piece: Pirate Warriors krankt zwar wie die meisten Dynasty-Warriors-Titel an sich bald einstellender Eintönigkeit und nicht zeitgemäßer Grafik, aber mit Ruffy und Co. massig bösen Buben eins auf die Mütze zu geben, macht trotzdem verdammt viel Spaß.