Platz 1: Dynasty Warriors 1

Das erste Dynasty Warriors aus dem Jahr 1997 ist ausgerechnet kein Musou-Titel, der dem Hack-and-Slay-Genre zugeordnet werden kann, sondern eigentlich ein Beat-’em-up, das auf den ersten Blick ein wenig an Soul Calibur erinnert. Hier heißt es noch Mann gegen Mann statt Fraktion gegen Fraktion. Der Fokus liegt noch deutlich stärker auf Realismus, als es ab Teil 2 der Fall war, der in Japan schließlich umbenannt wurde, um den Unterschied zu verdeutlichen. Die Kämpfe erfordern Reaktionsschnelligkeit und exaktes Timing. Ein Gegner kann nur verwundet werden, wenn ihr seine Angriffe pariert und kontert. Später hieß es eben auch in Musou-Titeln “Masse statt Klasse”.