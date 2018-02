Fans der Reihe pflügen seit Anfang dieser Woche durch die Gegnerhorden von Dynasty Warriors 9. Doch Alternativen zum Genreprimus gibt es inzwischen einige. Was liegt also näher, als euch die besten Musou-Spiele vorzustellen? Hier kommt die Top 10.

Top 10 - Musou-Spiele Dynasty Warriors 9 steht in den Startlöchern. Wir gucken uns die Cremè de la Cremè des Genres, die Musou Chocolat, an!

Platz 10: Ninety-Nine Nights

Das Musou-Genre befindet sich eigentlich in fester Hand von Koei Tecmo. Mit Ninety-Nine Nights haben sich aber mal zwei andere Studios an die Massenschlacht gewagt. Im Wesentlichen geht es auch hier um nichts anderes, als sich einer Übermacht an Gegnern mit lässigen Kombos zu stellen. Hier und da wurden Rollenspielelemente eingestreut, die den Titel von anderen Musou-Games abheben. Die kränkelnde KI der Verbündeten und die selbst für das Genre auffällige Wiederholung lassen Ninety-Nine Nights das Nachsehen gegenüber der Konkurrenz haben.