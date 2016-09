Wir präsentieren euch unsere zehn liebsten Fortsetzungen, die doch keine sind. Beachtet, dass wir Yooka-Laylee und Bloodstained: Ritual of the Night nicht berücksichtigen können, da beide Titel noch nicht veröffentlicht wurden. Ähnliches gilt für Star Citizen, das zwar teilweise schon spielbar ist, aber noch nicht in einer finalen Fassung veröffentlicht wurde.

Top 10 - Geistige Nachfolger Selbe Entwickler, Dasselbes Gameplay, aber unterschiedliche Spiele. Welche geistigen Nachfolger sind die besten?

Platz 10: Hellgate: London - Diablo

Hellgate: London sieht man auf den ersten Blick gar nicht an, dass es ein entfernter Verwandter von Diablo ist. Doch es verbindet die Rollenspielelemente des „Vorgängers“ mit neuen Elementen: denen eines First-Person-Shooters. Im Hintergrund werkelte ein Team ehemaliger Blizzard-Mitarbeiter, von denen einige die Arbeit an der Diablo-Serie überwacht hatten. Das fertige Produkt konnte den Einfluss nicht verbergen. Hellgate: London war ganz bewusst mehr Rollenspiel als Shooter und setzte auf ein vergleichbares Szenario mit zahlreichen Dämonen. Der Unterschied lag hauptsächlich darin, dass sie ein postapokalyptisches London statt einen Dungeon heimsuchten.