Wer sich mit Kratos anlegt, hat nichts zu lachen! Von den Göttern verraten und gepeinigt, schickt sich der spartanische Kämpfer an, es dem gesamten griechischen Olymp heimzuzahlen. Und dabei rollen jede Menge Köpfe. Also fackeln auch wir nicht lange: Hier kommt die Top 10 der God-of-War-Spiele.

Platz 9: God of War: Ascension

Das bislang letzte Abenteuer des Spartaners fungiert als Vorgeschichte zur Serie. Noch kein Kriegsgott, muss sich Mensch Kratos in den Kampf gegen die Furien stürzen, die ihm übel mitgespielt haben. Er metzelt sich durch das Gefängnis der scheußlichen Damen und nutzt dabei ein Amulett, mit dem er die Zeit verlangsamen kann. Abgesehen davon stagnierte God of War Ascension jedoch auf hohem Niveau. Im Anschluss an das PS3-Abenteuer sollte die Serie eine fünf Jahre lange Pause einlegen, bis mit God of War dieser Tage der nächste Teil auf der PlayStation 4 erscheint.