Es heißt, jeder Mensch habe einen Doppelgänger. Das trifft auch auf unsere liebsten Figuren aus Videospielen zu. Dort scheint die Wahrscheinlichkeit, sein manifestiertes Spiegelbild zu treffen, allerdings um ein Vielfaches größer zu sein als in der Realität. Noch dazu neigen virtuelle Doppelgänger dazu, sich der „dunklen“ Seite zuzuwenden. Hier sind die unserer Meinung nach zehn interessantesten Videospielcharaktere, die anderen Figuren wie aus dem Gesicht geschnitten sind.

Platz 10: Böse Lara (Tomb Raider Underworld)

Lara Croft hatte bereits in ihrem ersten Abenteuer auf Atlantis Kontakt mit einem Abziehbildchen ihrer selbst. „Abziehen“ ist das richtige Wort, denn der sie nachahmenden Kopie fehlte von Kopf bis Fuß die Haut. Jahre später, in Tomb Raider Underworld, erschuf Natla einen weiteren Doppelgänger, der von Amanda Evert kontrolliert wurde. Diesmal ging der Klon als Mensch durch und wurde sogar von anderen für Lara gehalten. In einem ersten Trailer zum Spiel sorgte ihr Auftritt für Aufsehen, da sie, für die echte Lara gehalten, Croft Manor in die Luft sprengte und ihre vermeintlichen Beweggründe bis zum Release im Dunkeln blieben.