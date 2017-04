Bei Spieleentwicklern ist das ganze Jahr über Ostern. Sie verstecken geheime Level und Botschaften, kleine Gags und Anspielungen auf Filme oder andere Spiele in ihren Games. Einige davon wurden legendär. Manche wurden vielleicht noch gar nicht entdeckt.Wir präsentieren: Die lustigsten, skurrilsten und am besten versteckten Easter Eggs in Videospielen.

Platz 30: Hitman: Blood Money – nackte Tänzer

In der Mission „'Till Death Do Us Part“ crasht ihr eine Gartenparty, bei der die Gäste emsig das Tanzbein schwingen. Findet ihr in einer Ecke des Gartens eine winzige Münze und schießt auf diese, so entkleiden sich die Tänzer spontan komplett bis auf die Unterhosen und eilen herbei, um euch für diese Aktion Applaus zu spenden. Irgendwie creepy!