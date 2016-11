Nahezu kein Shooter aus der Third-Person-Perspektive kommt heute noch ohne Deckungsmechanik aus. Obwohl uns diese Spielmechanik heutzutage ganz selbstverständlich vorkommt und der Ablauf durch viele Titel bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist, gehört das Genre der Deckungsshooter zur jüngeren Generation. Hier sind die zehn Spiele, die prägend für das Genre waren und den Weg für die Art von Deckungshooter geebnet haben, die uns bis heute begleiten.

Platz 10: Kill Switch

Am Anfang war Kill Switch. Noch ohne dass wir es ahnen konnten, präsentierte uns Namco damit einen Shooter, an dem sich noch viele weitere Third-Person-Shooter orientieren sollten. Die Deckungsmechanik wurde hier zum ersten Mal in einem Spiel genutzt. Sie hatte dann und wann noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, machte dennoch bereits großen Spaß. Leider ließ so viel Innovation nur wenig Raum für mehr spielerischen Glanz. Kill Switch war ein mittelmäßiger Shooter, der sich jedoch durch seine Vorreiterrolle seinen Platz in dieser Top 10 verdient hat.