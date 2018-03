Do the Bartman

Platz 5: Geralt (The Witcher)

Der Hexer Geralt von Riva ist ein Phänomen. Nicht nur ist er exzellent darin, Monster zu jagen, er ist auch in der Alchemie bewandert, hervorragender Diplomat und immer topmodisch. Darüber hinaus ist Geralt in der Lage, so ziemlich jede Form eines Bartes zu tragen, ohne dabei dumm auszusehen. Vielleicht die bemerkenswerteste Fähigkeit des Hexers.