Platz 7: Cranky Kong

Ein lustiger Fakt, der in Nerd-Kreisen bestimmt für Aufsehen sorgt, während alle anderen ahnungslos mit der Schulter zucken: Cranky Kong ist der originale Donkey Kong. Ihr wisst schon, das Arcade-Spiel mit Jumpman und Pauline. Tja, da habt ihr wieder was gelernt. Seitdem das älteste Mitglied der Kong-Familie in den Ruhestand gegangen ist, ziert ein wunderschöner Vollbart das Gesicht des Primaten.