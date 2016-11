Sie haben nicht nur die Videospiellandschaft geprägt, sondern mischen auch mit mehreren Jahrzehnten auf dem Buckel noch ganz vorne mit. Die folgenden zehn Urgesteine, die schon vor der Jahrtausendwende ins Leben gerufen wurden, haben alle Krisen überstanden und ihren Weg gefunden, um bis heute im Geschäft zu bleiben.

Top 10 - Urgesteine Manche Spielserien gibt es schon seit Ewigkeiten. Die folgenden 10 haben sich bis heute gehalten.

Platz 10: The Elder Scrolls

Wer hätte gedacht, dass ein Titel, der 1994 eigentlich als Gladiatorenspiel in den Handel kommen sollte, sich über die Jahre zu einer der größten und erfolgreichsten Rollenspielserien der Welt entwickelt? Lange bevor Open World zu einem Trendthema wurde, zählte die riesige Spielwelt von Arena, so der Beiname des ersten Elder Scrolls, zu einem äußerst beeindruckenden Merkmal, das Bethesda durch prozedural generierte Gebiete schuf. Über die Jahre experimentierte das Studio mit anderen Genres, doch nur als Rollenspiel konnte The Elder Scrolls Massen begeistern.