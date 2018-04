Manchmal zockt man etwas und denkt sich: “Das hätte ein anderer Entwickler besser gemacht.” Vielleicht, weil einem dann der Stil besser gefallen würde, vielleicht, weil ein anderes Studio die Inszenierung besser draufhat. Wir haben zehn Spiele zusammengestellt, die wir gerne von einem ganz anderen Studio sehen würden.

Top 10 - Bekanntes Spiel vom anderen Entwickler

Platz 10: Tomb Raider von Naughty Dog

Eigentlich lieferten die Abenteuer der toughen Archäologin Lara Croft die Blaupause für Nathan Drakes Schatzsuche in den Uncharted-Spielen. Jedoch setzte die auf der PS3 gestartete Sony-Reihe Maßstäbe in Sachen Grafik und Präsentation, die sogar Frau Croft die Schau stahlen. Auch wenn Laras jüngste Episode Rise of the Tomb Raider ein wirklich feines Ding ist, wünschen wir uns ein solches Game in der Aufmachung eines Uncharted 4: A Thief’s End. Naughty Dog darf gerne die im Vergleich größere Spielwelt, gepaart mit den Nebenaufgaben und Sammelobjekten, beibehalten, sollte grafisch jedoch ganz auf die geniale Optik der Drake-Reisen setzen.