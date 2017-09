Kurz vorm Fest kommen so viele Spiele auf den Markt, dass selbst der Weihnachtsmann keinen Sack haben dürfte, der groß genug ist. Damit ihr in dieser Flut einige kleinere, aber nicht mindestens genauso gute Perlen überseht, erinnern wir euch in unserer Top 10 zu den Geheimtipps zu Weihnachten daran, was es abseits von Assassin’s Creed und Mario zu zocken gibt.

Top 10 - Geheimtipps zu Weihnachten Kurz vor Weihnachten bewerfen uns die Publisher mit neuen Games. Diese zehn solltet ihr dabei nicht übersehen.

Platz 10: Divinity: Original Sin 2

Die belgischen Larian Studios lieferten mit Divinity: Original Sin einen Rollenspielkoloss der alten Schule ab. Die Messlatte lag hoch, denn abgesehen von Schwächen in der Story gab es recht wenig zu kritisieren. Mit diesem Vertrauensvorschuss konnten 2 Millionen Dollar über Kickstarter für Divinity: Original Sin 2 generiert werden – doppelt so viel wie für den Vorgänger. Nun ist Original Sin 2 da und hat seinen Sog mit all den Geheimnissen wieder voll entfaltet.