Die sogenannte Entwicklerhölle zieht regelmäßig vielversprechende Titel in den Sumpf der Einstellungen. Oft trifft es Titel, auf die wir bereits seit Jahren sehnsüchtig warten, die dann jedoch aufgrund von Überschätzung oder Planungsfehlern eingestellt werden müssen. Zwar schrieben wir bereits vor zwei Jahren über die Top 10 der eingestellten Spiele, da jedoch in der Zwischenzeit noch mehr Spiele das Schicksal des „Gecancelt!“ ereilt hat, haben wir eine weitere Top 10 zu diesem Thema angefertigt. An der Spitze findet sich ein Titel, mit dessen Aus zum Ende 2016 wohl noch niemand wirklich gerechnet hätte.

Top 10 - Eingestellte Spiele (Teil #2) Erst jüngst sorgte die Einstellung von Scalebound für Schlagzeilen. Hier sind zehn Opfer von Kürzungen der letzten Zeit.

Platz 10: Fable Legends

Die Fable-Reihe hatte es schon immer schwer. Fable Legends bildet hier keine Ausnahme. Der Multiplayer-Ableger erinnerte stark an Titel wie Evolve, in dem ein Spieler die Rolle des Bösewichts übernehmen sollte und die übrigen vier Spieler gegen ihn antreten. Dazu sollten Fable-typische Elemente wie die verschiedenen Persönlichkeiten der Charaktere oder Pups-Emotes für das typische Flair der Reihe sorgen. Leider führten immer wieder aufkommende Verschiebungen seit der Ankündigung im Jahr 2012 bereits sehr früh zu Gerüchten rund um eine mögliche Einstellung. Schließlich traf es nicht nur das Spiel Fable Legends, sondern gleich das gesamte Entwicklerstudio Lionhead, das zusammen mit der Einstellung des Titels geschlossen wurde.