Typisch GTA: Wenige Spieleserien haben derart viel Skurriles und Witziges zu bieten wie Rockstars Dauerbrenner Grand Theft Auto. Sowohl während der Entwicklung als auch in den Spielen selbst passierte so viel abgefahrenes Zeug, dass man damit Bücher füllen könnte. Doch wir haben für euch nur das Beste herausgepickt – einiges davon kennt ihr mit Sicherheit noch nicht. Damit genug der Vorrede: Hier kommen die Top 10 der Fun Facts zu Grand Theft Auto.

10. Lindsay Lohan verklagt Rockstar Games

Ihr erinnert euch bestimmt an die heiße Blondine im Bikini auf einem der ersten Bilder zur Werbekampagne von Grand Theft Auto V. Die Grafik hätte beinahe für ziemlich viel Ärger bei Rockstar Games gesorgt. Denn die Schauspielerin Lindsay Lohan war der festen Überzeugung, der Entwickler habe sie, ohne ihr Einverständnis, einfach ins Spiel gepackt und für die Grafik verwendet. Auch in dem abgewrackten Lotterleben der Spielfigur wollte die Hollywood-Skandalnudel eine Parodie auf ihr eigenes skandalträchtiges Leben wiedererkannt haben. Mit einer entsprechenden Klage zog sie vor Gericht, um Schadenersatz zu bekommen. Die Justiz sah das allerdings anders und erklärte, die Figur sei durch die Meinungsfreiheit geschützt, da das Spiel weder den Namen, noch die Stimme Lohans verwende und das Spiel darüber hinaus in einer fiktiven Stadt spiele.