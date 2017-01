2016 hatte nur wenige echte Rollenspiel-Highlights vorzuweisen. 2017 wird hingegen wieder richtig episch: Die Genremeister von Bioware hauen Anfang des Jahres gleich mächtig rein, Piranha Bytes melden sich mit einer neuen Marke zurück, South Park bläst zum Angriff auf unsere Lachmuskeln und Kingdom Come: Deliverance will Spielern sämtliche Wünsche auf einmal erfüllen. Auf diese zehn Rollenspiele dürft ihr euch dieses Jahr freuen.

Platz 10: Elex

Mit Elex könnte ein neues Bombast-Rollenspiel made in Germany auf uns zukommen. Die Gothic-Macher wagen sich an eine interessante Stilmischung, die als „Science-Fantasy“ bezeichnet wird. Elex setzt auf eine postapokalyptische Science-Fiction-Welt, in der Magie noch nicht zum Reich der Mythen und Legenden zählt. Schauplatz ist der Planet Magellan, der von einem Meteoriteneinschlag gezeichnet ist. Folge: Die dort ansässige, einst hoch technisierte Zivilisation liegt in Trümmern und es gibt nur noch wenige Überlebende, die um Macht und Artefakte kämpfen. Wir hatten vor der letztjährigen Gamescom Sorge, dass Elex sich zu sehr nach Gothic oder Risen anfühlen könnte. Diese Angst wurde uns glücklicherweise genommen.