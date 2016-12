2016 ließ sich nicht lumpen: Als Gamer wurde man mit unzähligen hervorragenden Spielen verwöhnt. Das machte die Spiel-des-Jahres-Diskussion in der Gamewelt-Redaktion hitziger als sonst. Trotzdem haben wir es geschafft. Und fast noch wichtiger: Alle vertragen sich wieder. Hier nun die zehn besten Spiele des Jahres.

Was bisher geschah:

Platz 10: Deus Ex: Mankind Divided

Nach einigen Verschiebungen durfte Adam Jensen endlich loslegen. Sein zweiter Auftritt in Form von Deus Ex: Mankind Divided ist ein Sci-Fi-Rollenspiel der Extraklasse. Zwar findet die Handlung ein abruptes Ende, doch spielerisch knüpfte der vierte Teil der Deus-Ex-Reihe an die Stärken der Vorgänger an.