Auf der Gamescom 2017 waren Open-World-Spiele wieder ein dominierendes Thema. Einige kannten wir schon von der E3, andere waren völlig neu. Diese 10 Open-World-Spiele haben uns besonders gefesselt.

Platz 10: The Crew 2

Ubisoft bietet euch in The Crew 2 erneut die komplette USA als befahrbaren Spielplatz an. Damit dürfte die Karte zwar nicht größer werden als im Vorgänger aber einmal durch die komplette USA, von New York nach San Francisco gegen Freunde rasen, geht einfach immer. Vor allem, da in The Crew 2 neben Autos auch noch Motorboote, Flugzeuge und Motorräder auf euch warten, ergeben sich nochmal neue Möglichkeiten, die Vereinigten Staaten zu erkunden.