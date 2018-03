Platz 2: Hive Mind (Dead Space)

Dead Space ist ein Spiel der Paranoia, Klaustrophobie, der ständigen Furcht vor dem Bösen, das in der Dunkelheit lauert und dem man nahezu schutzlos ausgeliefert ist. Es ist ein Spiel, bei dem die Bedrohung aus dem Nichts kommt, zu Tode erschreckt und mehr durch ihre Ahnung als wirklich ihre Präsenz Angst einflößt. Bosskämpfe bilden dazu das genaue Gegenteil: Ihre Bedrohung ist übergroß präsent und der Kampf gegen sie keiner gegen die eigene Furcht, sondern einer direkt in die Fresse. Deswegen gab es in Dead Space glücklicherweise auch keine Bosskämpfe. Bis auf einen. Ganz am Ende. Meine Güte, war der mies! Als wollten einem die Entwickler zum Schluss nochmal deutlich sagen: „Seht ihr, und darum gab es so was vorher nicht. Weil's halt Scheiße ist.“