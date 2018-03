Platz 3: Darth Vader (Star Wars: The Force Unleashed 2)

Das ganze Spiel wirkt schon so, als habe Lucas Arts nach der Hälfte der Entwicklungszeit keine Lust oder kein Geld mehr für den Rest gehabt und wollte es nur noch zu Ende bringen - egal wie. Entsprechend bescheuert ist der Endkampf. Man kämpft auf dem Klonplaneten Kamino gegen Darth Vader und so ziemliche alle Widrigkeiten auf einmal, die einen Bosskampf nervtötend machen: beschworene Helfer, Quicktime-Passagen, Szenen, in denen der Gegner außer Reichweite ist und den Spieler mit Gegenständen bewirft, noch mehr beschworene Helfer, Machtblitze, die einen lähmen oder verlangsamen, als wate man durch hüfthohes Wasser, mehr geworfene Gegenstände, mehr Helfer, Sprungpassagen über Plattformen, von denen man jederzeit abstürzen konnte … So dauerte der Kampf eine gefühlte Ewigkeit – danach war man einfach nur froh, ein ziemlich mieses Spiel und ein noch mieseres Ende überstanden zu haben.