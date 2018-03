Platz 6: Joker (Batman: Arkham Asylum)

Der Joker ist eine quirlige und verschlagene Figur, deren Stärke weniger in seiner … nun ja, Stärke eben liegt, sondern vielmehr in seiner Heimtücke. Das war Entwickler Rocksteady vermutlich zu unspektakulär für ihren finalen Boss des Spiels, weswegen sie ihn zu einem polternden Zwitter aus Troll und Knochenfisch mutieren ließen. Mit dem Original-Joker hatte das nur wenig zu tun, was Comic-Fans sauer aufstieß. Doch auch der Bosskampf fiel im Vergleich zum Rest des Spiels stark ab: Unmengen an Helferkreaturen, Phasen der Unbesiegbarkeit, stupides Gekloppe. Dieser Joker machte keinen Stich.