Platz 7: Antanas (Lords of the Fallen)

Wer ein Spiel wie Dark Souls abkupfert, braucht natürlich auch dicke Bosse. (Nicht nur) in dieser Disziplin war Lords of the Fallen leider nur ein Schatten des Koloss, der ihm als Vorbild diente. Den Tiefpunkt in einer ganzen Reihe von Kolösschen-Bossen bildete der finale Kampf gegen den Richter Antanas, der gleich mehrere Kardinalfehler in der Disziplin Boss-Design in sich vereinte: Er verschoss einen Vernichtungsstrahl, der den Spieler nicht nur unvorhergesehen mit einem einzigen Schlag töten konnte, es war auch nahezu reine Glückssache, diesem Strahl auszuweichen. Zudem heilte der Boss sich regelmäßig wieder, was mühsam erarbeiteten Fortschritt schlagartig zunichte machte. Und drittens beschwor er von Zeit zu Zeit Helferkreaturen, was ebenfalls ein typisches Zeichen von Faulheit beim Boss-Design ist.