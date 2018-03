Platz 9: Nihilanth (Half-Life)

Half-Life 1 setzte in vielerlei Hinsicht Maßstäbe fürs Shooter-Genre. Der finale Abschnitt in der Alienwelt ist den meisten Spielern aber durch seine nervigen Sprung- und Geschicklichkeitspassagen in schlechter Erinnerung. Den Höhepunkt bildet der Bosskampf gegen eine Art außerirdischen Riesenfötus. Um ihn zu bezwingen, musste man komplizierte Sprünge bei niedriger Gravitation ausführen, um irgendwie über seinen Kopf hinwegzuschweben, damit man in sein Gehirn treffen konnte. Ein tolles Spiel, aber ein ziemlich nervtötendes Ende.