Platz 1: Lawrence Barrett und alle anderen (Deus Ex: Human Revolution)

Der dritte Teil der Deus-Ex-Reihe wurde berühmt-berüchtigt für seine missratenen Bosskämpfe. Entwickler Eidos Montreal hatte so viel Arbeit in das ausgefeilte Gameplay und das raffinierte Level-Design gesteckt, dass ihnen erst kurz vor knapp einfiel, ein paar Bossfights wären doch auch ganz nett. Also beauftragte man eine externe Firma, die diese im Endstadium der Entwicklung nachreichte. Keine gute Idee! Die Bosskämpfe waren nicht nur ziemlich stumpfsinnige Ballereien, sie harmonierten vor allem nicht im Mindesten mit dem komplexen Schleichen-und Hacken-Gameplay des restlichen Spiels. Wer seinen Charakter zum Leisetreter und nicht zum Haudrauf geskillt hatte, fühlte sich hier wie im Frack auf einer Pyjamaparty – oder umgekehrt.

