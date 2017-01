Obwohl Resident Evil das Grusel-Genre im Reich der Videospiele schon lange nicht mehr alleine regiert, gehört Capcoms Klassiker zu den beliebtesten und zu den am meisten zitierten Vertretern der Sparte. Stöhnende Zombies, langbeinige Monsterspinnen, tollwütige Dobermänner und eklig sabbernde Mutanten wollen den Helden in jedem Ableger an die Wäsche und doch stechen immer wieder besonders schreckliche und furchteinflößende Momente heraus. Wir haben jene zehn für euch herausgesucht, die am längsten im Gedächtnis haften geblieben sind. Aber eine kleine Warnung vorweg. Es geht nicht zwingend um die blutigsten Momente oder diejenigen, bei denen am meisten Gedärme den Bildschirm füllen. Es geht um die Momente, die uns aus spielerischer Sicht das Mark in den Knochen gefrieren ließen.

Top 10 - Heftige Resident-Evil-Momente Das Gruseln hat bei Capcom Tradition! Bei Resident Evil wird Zombie-Horror seit 1996 mal mehr und mal weniger subtil eingeleitet.

Platz 10: Ein Meer aus Untoten – Resident Evil 5

Angst und Schrecken in einem Tagesszenario? Funktioniert das? Ja, das funktioniert, wenn man es richtig inszeniert. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Gruseldebüt der Serie waren beinahe alle nächtlichen Schrecksituationen ausgeschöpft. Umso überraschter schauten selbst Fans der Serie aus der Wäsche, als sie bei Tage den Hintern zusammenkneifen mussten.

In der ockerfarbenen Ödnis Afrikas tobte ein unüberschaubares Meer von Zombies mit unendlichem Blutdurst. Dort warteten keine langsam schlurfenden Verweser. Vielmehr stürmten sie mit Inbrunst auf unsere Helden zu und ließen ihnen keine Verschnaufpause. Schieße, renne oder stirb! Nicht einmal die Flucht über die Wellblechdächer umherstehender Hütten half, die anrückende Brut fernzuhalten. Sie waren nicht zu stoppen.