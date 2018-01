Viele von euch dürften sich mittlerweile in Monster Hunter World auf die fröhliche Monsterjagd begeben haben. Der Release des neuesten Streichs aus dem Hause Capcom war für uns Grund genug, die Serie Revue passieren zu lassen und die zehn coolsten und eindrucksvollsten Monster für euch zusammenzustellen.

Platz 10: Nargacuga (Monster Hunter Freedom Unite)

Man mische Raubkatzen mit Drachen und was kommt dabei heraus? Genau: Panik und Stress in Monsterform. An Nargacuga erinnern sich Veteranen nicht nur, weil es das Flaggschiffmonster in Monster Hunter Freedom Unite war, sondern auch, weil ihre Spielfiguren heute noch wahrscheinlich mit einer Vielzahl an Stacheln übersät sind und die Spieler von Angstzuständen heimgesucht werden, wenn sie an den Ragemodus denken, in dem sich dieses Monster den Großteil des Kampfs befindet.