Die Wii U hatte es nicht leicht. Doch trotz aller Querelen mit Drittherstellern, fehlgeleiteten Marketingn und eines unvorteilhaften Namens brachte die Tablet-Konsole einige fantastische Spiele hervor. Die unserer Meinung nach zehn besten küren wir in dieser Top 10.

Top 10 - Wii-U-Spiele Die Wii U hatte es nicht leicht. Trotz aller Querelen mit Drittherstellern brachte die Tablet-Konsole einige fantastische Spiele hervor.

Platz 10: Bayonetta 2

Der Jubel unter Fans des Erstlings war groß, als es hieß, der nie geplante Nachfolger zu Bayonetta wäre in Arbeit. In Grenzen hielt sich die Begeisterung dagegen darüber, dass Nintendo sich Bayonetta 2 als Exklusivtitel gesichert und mitfinanziert hatte. Mit abgemilderter Sexualität schlug das zweite Abenteuer der lasziven Umbra-Hexe in die gleiche Kerbe wie Teil 1: reichlich schnelle Action, ein motivierendes Kombosystem, gigantische Bosskämpfe und eine, zugegeben, wirre Handlung. Trotz mäßiger Verkaufszahlen gewann Bayonetta noch einmal ordentlich an Beliebtheit, sodass eine Fortsetzung nicht auszuschließen ist.