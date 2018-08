Fortsetzung folgt … das war das Motto der diesjährigen Gamescom-Neuankündigungen. Aber auch mit völlig neuen Spielen wurde in Köln nicht gegeizt. Diese zehn auf der Gamescom 2018 debütierenden Titel haben unser Interesse geweckt.

Platz 10: Sniper: Ghost Warrior - Contracts

Auch 2018 wird auf der Gamescom wieder fleißig fortgesetzt. Sniper: Ghost Warrior - Contracts ist der inzwischen vierte Teil der First-Person-Shooter-Reihe. Der Release wurde abgesehen vom Jahr 2019 noch nicht näher eingegrenzt, dafür wissen wir schon etwas über das neue, namensgebende Contracts-System. Dabei nehmt ihr Aufträge in Form missionsbasierter Szenarien an, was der sonst so offenen Welt vielleicht wieder zu etwas mehr Fokus verhilft. Abgesehen davon wurde auch ein Multiplayer-Modus bestätigt, zu dem es aber noch keine konkreten Informationen gibt.