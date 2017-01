Das dünne Launch-Line-up von Nintendos Switch ist in aller Munde. Aber Masse ist nicht gleich Klasse. Das haben die Konsolenhersteller in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. So einige Konsolen wurde zum Start nicht mit hochkarätigen Spielen überschüttet und boten doch etwas, das Fans begeisterte und die Industrie nachhaltig prägte. Mit diesen zehn starken Launch-Line-ups aus Sonys, Segas, Microsofts und natürlich Nintendos eigener Geschichte muss sich die Switch messen.

Platz 10: PlayStation 3

Sportspiele, Shooter und ein bisschen Beat-'em-up. So lässt sich das solide Launch-Line-up der bisher teuersten PlayStation zusammenfassen. Doch es war gerade die Vielfalt, die das Line-up zum Start der PS3 ziemlich interessant machte. Trotz aller Mankos bot MotorStorm packendes Gameplay. Auch mit Resistance: Fall of Man lieferte Insomniac einen starken Exklusivtitel ab. Den würdigen Einstand rundete Fight Night Round 3 ab, das einiges aus der PlayStation 3 herauskitzelte. Download-Titel mitgezählt, standen zum Start der Konsole rund 30 Spiele zur Auswahl. Eine respektable Zahl.