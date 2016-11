Seit vielen Jahren begeistert Final Fantasy Videospiel-Fans auf der ganzen Welt. Die Rollenspielreihe hat eine lange Tradition und bietet unzählige denkwürdige Momente. Da bald Final Fantasy XV auf der Matte steht, ist es an der Zeit zu fragen, welcher Boss der bis dato beste ist.

Platz 10: Final Fantasy VIII – Artemisia

Artemisia verschmilzt die Zeit und verneint das Dasein. Da sie aus der Zukunft stammt, hat sie einiges auf dem Kasten. Die Hexe ist der Hauptbösewicht in Final Fantasy VIII und bereitet Squall und Co. die größten Kopfschmerzen im Rollenspielabenteuer. In vier Phasen werdet ihr ein allerletztes Mal auf die Probe gestellt. Wie für eine Hexe typisch, pfeffert euch Artemisia mächtige Zauber um die Ohren.