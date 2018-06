Hartnäckiger geht es kaum: Seit Jahren gehören Zombies zu den beliebtesten Feinden im Videospielbereich. Und daran ändert sich nichts, im Gegenteil: Die E3 brachte erneut zahlreiche Titel hervor, in denen Untote die heimliche Hauptrolle spielen. Hier kommen die zehn besten Zombie-Games der E3 2018.

Top 10 - Die besten Zombiespiele der E3 Zombies liegen weiterhin hoch im Kurs. Hier kommen die zehn besten Spiele der E3 mit Hirnschlürfern in der Hauptrolle.

Platz 10: Call of Duty: Black Ops IIII

Der Zombie-Modus erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit, also fehlen die lebenden Toten auch bei Call of Duty: Black Ops IIII nicht. Diesmal sind sie sogar wichtiger denn je, schließlich fehlt dem am 12. Oktober erscheinenden CoD-Teil eine Kampagne. Entsprechend umfangreich und motivierend soll der Kampf gegen die schlurfende Brut ausfallen. Erneut erstreckt sich die Geschichte über mehrere Kapitel und Karten, unter anderem kämpft ihr in einem antiken Kolosseum sowie auf der Titanic ums Überleben. Erneut dürften Solisten wie Koop-Fans auf ihre Kosten kommen, wenn es darum geht, Scharen der Hirnfresser in Stückchen zu schießen.