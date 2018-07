Wer nicht aufpasst, wird im Netz schneller zum Meme, als ihm lieb ist. Natürlich sind auch Videospiele schon lange ein meist unfreiwilliger Teil der Meme-Fabrik. Diese zehn viralen Gags, die aus Games stammen, sollte jeder kennen!

Platz 10: Der Kuchen ist eine Lüge (Portal)

All die Aufregung für einen Kuchen?! Ernsthaft? Ja, im kniffligen Physikrätselspiel Portal verspricht KI GLaDOS dem Spieler, dass er für den erfolgreichen Abschluss aller Testkammern einen leckeren Kuchen bekommt. Also quält sich Protagonistin Chell durch die zahlreichen Herausforderungen, immer begleitet von GLaDOS’ witzigen bis boshaften Kommentaren. Doch am Ende kommt es, wie es kommen musste: Es gibt keinen Kuchen! Der Kuchen ist eine Lüge – dieser Spruch wurde zum Sinnbild enttäuschter Hoffnungen und geplatzter Träume. Denkt also daran, wenn ihr auf etwas hinarbeitet und dafür belohnt werden wollt: Es könnte alles nur ein falsches Versprechen sein ...