Selbst wenn es sich noch nicht so anfühlt: Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Xbox One bereits die Hälfte ihres Lebenszyklus geschafft. Mit Project Scorpio steht eine Revision der Konsole in den Startlöchern, die ab Weihnachten 2017 erhältlich sein soll. Wir schauen heute auf die vergangenen drei Jahre zurück und küren die zehn Spiele, die ihr auf der Xbox One nicht verpasst haben solltet. Dazu zählen nicht nur Exklusivtitel, sondern auch Spiele, die auf mehreren Plattformen erschienen sind.

Platz 10: Fallout 4

Bethesda lieferte mit Fallout 4 ein absolutes Rollenspiel-Highlight. Das Wasteland in Boston sieht zum einen fantastisch auf der Xbox One aus, zum anderen bietet es sehr viel Raum zum Erkunden. Spielerisch lässt euch der vierte Teil der Hauptreihe viel Entscheidungsfreiheit. Es liegt an euch, ob ihr geradlinig der Hauptkampagne folgt oder euch von den zig Nebenmissionen ablenken lasst und ganz eigene Abenteuer im Wasteland erlebt. Dazu gibt es mit dem Workshop viele Möglichkeiten, die eigene Stadt auszubauen und allerlei Konstruktionen zusammenzuzimmern.