Damals, in den 90ern, erlebten Fans von Videospielen die möglicherweise größte Revolution, die dieses Medium bis jetzt erlebt hat: der Sprung von 2-D in die dritte Dimension. Ein riesiger Schritt, der die Welt der Videospiele völlig auf den Kopf stellte. Doch welcher Titel vollzog die beeindruckendste Wandlung? Wir haben die zehn heißesten Kandidaten gekürt.

Top 10 - Von 2-D zu 3-D Viele Spiele verabschiedeten sich mit der Zeit von ihrem 2-D-Ursprung, aber nur wenige machten in der Dreidimensionalität so eine gute Figur wie diese zehn Tite

Platz 10: Metroid Prime

Retro Studios zeigte Anfang der 2000er eindrucksvoll, wie man die Kopfgeldjägerin Samus Aran mit Bravour in die dritte Dimension hievt. Metroid Prime hatte all das, was Fans an der Reihe liebten, verpackte das aber alles in ein ganz anderes Gewand. Doch wer aufgrund der First-Person-Perspektive Metroid Prime als simplen Shooter abstempelte, lag nicht nur falsch, sondern bekam auch einen Satz heiße Ohren von den Fans. Metroid Prime war und ist auch heute mehr als das. Die zwei folgenden Fortsetzungen hielten die hohe Qualität des Erstlings.