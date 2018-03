Platz 4: Boogerman

Allein sein Name qualifiziert Boogerman (engl. Popelmann) für einen Platz in dieser Liste. Der Held des gleichnamigen Spiels erwehrt sich seiner Gegner mit Waffen natürlicher Herkunft. Rülpser, Fürze und Popel führen den exzentrischen Millionär Snotty Ragsdale, so der Name des Mannes hinter der Maske, in die X-Crement genannte Dimension, um dem bösen Professor Stinkbaum die Leviten zu lesen.