Platz 5: Vilia (The Legend of Zelda: Breath of the Wild)

Wenn wir von Vilia aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild sprechen, werden sich vermutlich die wenigsten daran erinnern, wen wir meinen. Nennen wir ihn aber den Gerudo-Transvestit, dürfte den meisten ein Licht aufgehen. Um nach Gerudo-Stadt zu kommen, muss Link sich als Frau verkleiden. Doch Gerudo-Kleider bekommt er nur von einer Frau, die sich als Gerudo gekleidet hat. Die flirtet ziemlich lüstern mit Link, bevor ein Windhauch den Schleier vor ihrem Gesicht lüftet, den bärtigen Mann darunter enttarnt und den Helden erschrocken erstarren lässt.