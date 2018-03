Platz 9: Händler (Resident Evil 4)

“Over here stranger!” Mitten in der spanischen Provinz aus Resident Evil 4 treffen wir diesen zwielichtigen Kerl, der unter seinem Mantel die heiße Ware verschachert. Irgendwie passt der eingehüllte Profikapitalist gar nicht in den Rahmen des Spiels und ist doch einer der coolsten Charaktere überhaupt. Mysteriös und verschroben hilft er Leon mit seinem Arsenal an Waffen und lockert die düstere Sektenstimmung mit seinem kernigen Humor auf. Vielleicht geht seine Art so gut auf, weil er uns an den lustigen alkoholkranken Onkel erinnert, den wir alle in der Familie haben.