Platz 1: HK-47 (Star Wars: Knights of the Old Republic 1+2)

Er ist nicht der Droide, den wir suchen. Aber manchmal muss man nehmen, was man kriegt. HK-47 aus Star Wars: Knights of the Old Republic ist eine Kampfmaschine durch und durch und hat von früh bis spät nur Mord und Totschlag im Kopf – ein denkbar ungeeigneter Gefährte für einen edlen Jedi-Ritter. Entsprechend sind seine Kommentare ausnahmslos sarkastisch und blutlüstern, etwa: „Der Waffenstillstand ist vorbei. Herrlich. Jetzt wird gemordet!“ Aber auch in romantischen Angelegenheiten kennt sich HK-47 besser aus als jeder Glückskeks: „Liebe ist, einem 120 km entfernten Ziel mit einem Aratech-Präzisionsgewehr und einem Tri-Light-Zielfernrohr die Kniescheiben zu zertrümmern." Bitte heirate uns, HK-47 …

