Top 10: Best of gamescom 2017

Aus, das war’s. In Köln wurden die Pforten der gamescom 2017 geschlossen. Dieses Jahr konnten wir hochkarätige Blockbuster anzocken, die in den nächsten Monaten erscheinen werden. Aber auch die eine oder andere Überraschung war dabei. Unsere Highlights der Messe wollen wir euch nicht vorenthalten, bevor wir kollektiv in den Post-gamescom-Schlaf verfallen.

Platz 10: Mittelerde: Schatten des Krieges

Fans von Herr der Ringe und Open-World-Rollenspielen freuen sich bereits wie Bolle auf das kommende Mittelerde: Schatten des Krieges. Das gelungene Nemesis-System, das der Vorgänger einführte, wird in diesem Teil noch einmal ausgebaut. Hinzu kommen spannende Festungseroberungen, die eine Atmosphäre aufkommen lassen, die an die Schlacht um Helms Klamm erinnert. Wir können es gar nicht abwarten, endlich selbst wieder in Mittelerde für Ordnung zu sorgen.