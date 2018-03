Platz 2: Dead Space 3

Der erste Teil von Dead Space war ein Horror-Trip, in dem man einer übermächtigen Bedrohung weniger gegenübertrat als ihr ausgeliefert war, in dem man die ständige Bedrohung in der Dunkelheit mehr als Ahnung denn als Feind wahrnahm und der den Spieler in einen konstanten Zustand der Angst versetzte. Horror und Survival, das sind die Komponenten, weswegen man das Genre Survival-Horror nennt. Dead Space 3 setzte an die Stelle des Survival die pure Action und an die Stelle des Horrors die offene Konfrontation. Nee, Visceral Games, wenn wir so etwas gewollt hätten, würden wir einfach Gears of War spielen.