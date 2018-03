Platz 5: Rainbow Six Vegas 2

Der erste Teil von Rainbow Six Vegas war eine Sternstunde fürs Genre der Taktik-Shooter: Die Kombination aus schicker Inszenierung und cleverem Gameplay war gleich mehrere Schritte weiter als die oftmals eher spröden und unzugänglichen Vertreter dieser Spielegattung zuvor. Nur das offene Ende störte etwas. Aber das wurde immerhin in der Fortsetzung aufgelöst. Mehr Positives gibt es über Rainbow Six Vegas 2 allerdings schon nicht mehr zu sagen. Dröges Missionsdesign, schwache Präsentation, KI-Mängel – die Liste ließe sich beliebig fortführen. Ein „Nachfolger, den keiner wirklich braucht“, schrieb Kollege André damals in seinem Test, als habe er da schon geahnt, dass wir eines Tages diese Top 10 machen würden.