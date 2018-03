Manchmal ist es gar nicht so gut, der Erste zu sein. Medal of Honor: Allied Assault erfand einst den modernen Ego-Shooter, jedoch Call of Duty machte ihn erst zur Gelddruckmaschine. „Das ist ganz schön ungerecht“, dachte man sich vermutlich bei EA und entschied, etwas vom Kuchen, den man zwar nicht gebacken, aber dessen Rezept man sich ausgedacht hatte, abhaben zu wollen. Das war dann wohl der berühmte Pustekuchen. Der Plan, bzw. der Kuchen ging nicht auf. Medal of Honor: Warfighter war ein Ofenrohrkrepierer. Jetzt aber Schluss mit den Wortspielen und weiter zum nächsten Plätzchen …