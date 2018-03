Die Geschichte von Kratos war mit God of War 3 eigentlich abgeschlossen. Restlos. Also wirklich. Ganz und gar. Mit Schluss und so. Da kommt nix mehr. Einfach null, nada, nothing. Was macht man also, wenn es im Grunde überhaupt nichts mehr zu erzählen gibt? Na klar, ein Prequel. Vorgeschichte gibt’s schließlich immer. Irgendwie. Nur blöd, dass die schon als Rückblick im ersten Teil erzählt wurde. Und nochmal in den beiden Spin-offs Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Das ganze Unterfangen war also von Anfang an so uninspiriert und überflüssig, dass sich die Ideenlosigkeit auch auf das gesamte Gameplay niederschlug. Mal schauen, ob God of War 4 es demnächst besser machen kann.