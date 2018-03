Platz 8: Alone in the Dark 2

Im Rückblick ist die Geschichte von Alone in the Dark beinahe schon tragisch: Das Action-Adventure aus dem Jahr 1992 erfand quasi über Nacht, ohne es zu wissen, das Survival-Horror-Genre. Nachdem es zu einem Überraschungs-Hit geworden war, verlangte Publisher Infogrames selbstverständlich eine schnelle Fortsetzung. Diese sollte größer, schöner, besser werden, war aber dadurch lediglich Mehr vom selben, nur ohne die unheimliche Geisterhausatmosphäre des ersten Teils. Die Entwickler verabschiedeten sich daraufhin, um mit ihrer eigenen Firma das viel innovativere, aber leider erfolglose Little Big Adventure zu machen. Infogrames lutschte mit zwei weiteren Fortsetzungen das Genre bis zum letzten Tropfen aus. Vermeintlich … Denn kurz darauf erfand mit Resident Evil ein Beinahe-schon-Remake des ersten Alone in the Dark quasi über Nacht, ohne es zu wissen, das Survival-Horror-Genre. Ähm … Moment mal …