Der erste Teil von Star Wars: The Force Unleashed war ein gutes Spiel, dem auf dem Weg zu einem sehr guten Spiel lediglich auf den letzten Metern die Puste ausging – eigentlich die perfekte Ausgangslage für einen Nachfolger, der es besser machen kann. The Force Unleashed 2 jedoch startete wie ein 100-Meter-Läufer in einen Marathon. Ob es daran lag, dass den Entwicklern auf halber Strecke das Geld, die Zeit, die Lust, die Ideen oder alles auf einmal ausging – wir wissen es nicht. Nach drei Levels spielt man jedenfalls genau diese drei Levels einfach nochmal – nur rückwärts. Im Grunde eine Frechheit! Dass die Kritikpunkte am Vorgänger nicht ansatzweise beseitigt wurden, die Spieldauer viel, viel zu kurz und die Geschichte unsinnig und ganz großer Mist war, spielt bei solcherlei Komplettversagen fast nur noch eine untergeordnete Rolle.

