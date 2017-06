Auf der E3 gilt es, das Publikum in wenigen Minuten vom Hocker zu reißen. Mit diesen zehn Trailern ist das gelungen. Diese Filmchen haben die diesjährige Messe gerockt und werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Platz 10: Assassin’s Creed: Origins - E3 2017 Geheimnisse des alten Ägypten Trailer

In Assassin's Creed: Origins könnt ihr die Geheimnisse des alten Ägypten erkunden. In der Rolle von Bayek turnt ihr über die Pyramiden und die Sphinx, klettert über die Dächer von Kairo und erlebt den Anfang der Assassinen-Bruderschaft. Der neueste Teil bietet euch nicht nur eine kleine Provinz, sondern stellt euch gleich ganz Ägypten als Spielplatz zur Verfügung. Wie in Rollenspielen a la Witcher 3 levelt ihr euren Charakter hoch, lootet besondere Items und skillt Fertigkeiten, die im Kampf nützlich sind. Der Trailer gibt bereits einen ersten Einblick in das, was uns erwartet und wir müssen sagen, wir würden am liebsten jetzt schon loslegen.