Über das ganze Jahr verteilt erschien ein großartiges Spiel nach dem anderen. Wir haben redaktionsintern über die besten Spiele des Jahres abgestimmt und präsentieren euch nun die 30 Titel, die ihr im Jahr 2016 auf gar keinen Fall verpasst haben dürft. Wir arbeiten uns in diesem Jahr langsam vor und zeigen euch heute mit den Plätzen 30 bis 21 die Kandidaten, die es gerade noch in unsere Auswahl geschafft haben. Das heißt jedoch nichts: Da die Anzahl an Highlights im Jahr 2016 so groß war, finden sich bereits hier ausschließlich Toptitel.

Top 10 - Editor's Choice 2016 - Spiel des Jahres - Plätze 30-21 Unsere Redaktion hat die 30 besten Spiele des Jahres 2016 gewählt. Hier sind die Plätze 30 bis 21.

Platz 30: Doom

Anfänglich hatten wir Zweifel, ob Doom im Jahre 2016 an den Glanz alter Tage anzuknüpfen vermag. Doch unsere Skepsis war letztlich unbegründet. Der schnelle, brutale Shooter macht großen Spaß und sticht deutlich aus dem Multiplayer-Einheitsbrei heraus, der uns seit Jahren regelmäßig aufgetischt wird. Der Metal-Soundtrack ist ein absolutes Brett und die Kämpfe gegen Dämonen sind wie immer herrlich abgefahren. Ein grandioses Comeback!