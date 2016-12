Am Jahresende wird man ja immer etwas wehmütig und schaut zurück. Als Gamer stellt man fest, dass 2016 ein verdammt gutes Spielejahr war. Wenn man im Kopf durchgeht, was man so gezockt hat, denkt man automatisch über die spektakulärsten Bosskämpfe nach, die man erlebt hat. Deswegen haben wir für euch die zehn coolsten Endgegnerschlachten herausgesucht.

Top 10 - Bosskämpfe 2016 In diesem Jahr wurden viele Endgegner besiegt. Doch welcher hat den größten Eindruck hinterlassen?

Platz 10: Cyberdemon – Doom

Doom hat in diesem Jahr eine triumphale Rückkehr gefeiert. Die schnörkellose Baller-Action macht Spaß, der fette Metal-Soundtrack geht schnurstracks ins Ohr. Der Kampf gegen den Cyberdemon ist deshalb so cool, weil es erst auf dem Mars zur Sache geht, bevor die zweite Runde in der Hölle ausgetragen wird. Der Soundtrack dreht noch mal richtig auf, während euch der Dämon aus allen Rohren attackiert. Hilft alles nichts, am Ende trennt ihm der Marine den Kopf vom Körper und der Cyberdemon ist endlich tot.