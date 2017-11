Vorsicht, Spoiler! Wir küren die zehn krassesten Videospiel-Momente des Jahres 2017. Wollt ihr die Games noch unvoreingenommen zocken, klickt beim entsprechenden Titel besser sofort weiter. Denn einige davon haben es wirklich in sich …

Platz 10: Assassin's Creed: Origins – Die Riesenschlange (SPOILER)

Die Assassin's-Creed-Reihe machte dieses Jahr mit Origins einiges anders als bisher, doch mit dieser Neuerung hat wohl im Vorfeld keiner gerechnet: Plötzlich gibt es Bosskämpfe – und was für welche! Schon der erste inmitten eines tobenden Sandsturms ist sensationell inszeniert, aber der zweite zieht einem regelrecht die Sandalen aus: In einer Traumsequenz kriegt es Bayek mit einer riesigen Schlange zu tun, die er von einem schwankenden Schiff aus mit seinem magischen Bogen bekämpfen muss. Das war allerfeinstes Spektakel à la God of War!