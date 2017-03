Ich sage nur: Was ist Was, Band 15. Na, klingelt's? Natürlich! Jeder von uns hat doch als Kind die legendäre Dinosaurier-Ausgabe der Sachbuchreihe verschlungen, oder? Horizon: Zero Dawn versetzt uns derzeit zurück in die Kindheit, respektive eine Fantasywelt, die von Menschen und Dinosaurierrobotern bevölkert wird. Wir nehmen das zum Anlass, um auf die zehn coolsten Spiele mit echten Dinosauriern zurückzublicken.

Top 10 - Dinosaurier Dinos sind wieder voll im Trend. Hier die zehn besten Urzeitechsen aus Videospielen.

Platz 10: Ark: Survival Evolved

Als wir mit dem Ideensammeln für diese Top 10 begannen, war Ark: Survival Evolved das erste Spiel, das so ziemlich jedem in der Redaktion auf Anhieb einfiel. Gefühlt ist der Dinosaurier-Survival-Titel schon vor über einem halben Jahr erschienen, in Wirklichkeit hat er seine seit Jahren andauernde Early-Access-Phase aber immer noch nicht verlassen. Strenggenommen gehört er also gar nicht in diese Liste. Weil Ark aber so dermaßen ikonisch fürs Thema ist, haben wir ihm trotzdem den Ehrenplatz auf der 10 gegönnt. Was uns auf die Idee für eine zukünftige Top 10 bringt: Spiele, die jahrelang im Early Access festhingen. Torment, anyone?